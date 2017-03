20 døde i angrep i Jemen

Selvmordsbomberen kjørte en bil full av eksplosiver inn i inngangen til de lokale myndighetens hovedkvarter i Huta, hovedstaden i provinsen Lahj, sier en tjenestemann. Han sier ytterligere ni militante jihadister ble drept av sikkerhetsstyrkene da de angrep bygningen etter at bombeangrepet. Tre av de drepte bar bombevester, mens de andre hadde skytevåpen.

Seks soldater og fire sivile ble drept i angrepet og skuddvekslingen som fulgte. Tjenestemannen opplyser at ytterligere to sivile og to soldater er såret.

Viseguvernør Abdulfatah Ahmed beskylder al-Qaida for å stå bak angrepet. Al-Qaida på den arabiske halvøy (AQAP) har utnyttet et maktvakuum som har oppstått i kjølvannet av krigen mellom regjeringen og houthiopprørere.

USA anser AQAP for å være den farligste delen av jihadistnettverket. Bare i mars har USA gjennomført over 40 luftangrep, inkludert angrep med droner. Mange av angrepene har vært rettet mot områder der AQAP er aktive. Minst 25 mistenkte medlemmer av gruppen er drept i angrepene.

