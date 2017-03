Østerrike vil prøve å kvitte seg med asylkvote 

Østerrike har ennå ikke mottatt noen asylsøkere gjennom den såkalte relokaliseringsordningen.

Fordi landet tok imot 90.000 asylsøkere i 2015, fikk landet en utsettelse på kvoten sin, men denne utsettelsen utløp tidligere i mars.

– Det betyr at Østerrike nå ventes å oppfylle sin juridiske forpliktelse og begynne å ta imot asylsøkere. Ingen land kan ensidig trekke seg fra en juridisk bindende beslutning fra EUs ministerråd, sier EU-kommisjonens talsperson Natasha Bernaud.

Ifølge henne vil det få konsekvenser hvis Østerrike ikke føyer seg.

Den østerrikske regjeringen har gjort det klart at den ikke ønsker noen rettslig konfrontasjon med EU.

– Det vi undersøker, er om vi kan få et unntak eller en ny utsettelse, sier statsminister Christian Kern ifølge nyhetsbyrået DPA.

EUs plan var opprinnelig å flytte 160.000 asylsøkere videre fra Hellas og Italia for å avlaste de to landene, som har vært under et voldsomt press.

Innsatsen har gått i sneglefart. Så langt har ikke de øvrige landene tatt imot mer enn 15.000 asylsøkere.

Norge deltar frivillig i programmet og ligger godt an etter å ha tatt imot 830 asylsøkere fra Hellas og Italia. Det er godt over halvparten av kvoten på 1.500 asylsøkere.

