Utsatt frist for regjeringssamtaler i Nord-Irland

Det var konklusjonen da James Brokenshire møtte pressen utenfor Belfast. Brokenshire er Storbritannias minister for Nord-Irland.

Søndag ble det kjent at partiet Sinn Féin trakk seg fra samtalene om en ny samlingsregjering etter tre ukers samtaler. De har forhandlet med rivaliserende Democratic Unionist Party (DUP). Nå får partene altså en ny sjanse.

Under møtet med pressen sa Brokenshire at han tvilte på om nordirene ønsket et nytt valg på kort varsel. Et annet alternativ var å overlate kontrollen til myndighetene i London. I stedet vil partene ha "noen få uker" til å komme til enighet, ifølge Brokenshire, som sier han skal redegjøre ytterligere for fremdriften i parlamentet tirsdag.

Han understreket at situasjonen er alvorlig.

– Vi nærmer oss et stadium der Nord-Irland ikke lenger har et gjeldende budsjett, sa Brokenshire i uttalelsen som er gjengitt av Belfast Telegraph.

(©NTB)