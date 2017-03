Tyskland avviser påstand om at Trump ga Merkel gigantregning

Nyheten i Sunday Times stemmer ikke, uttalte Merkels talsmann Steffen Seibert mandag.

I saken fra Sunday Times ble det slått fast, med henvisning til anonyme tyske regjeringskilder og en ikke navngitt tysk statsråd, at Trump overrakte Merkel en regning på nesten 3.200 milliarder kroner da de to møttes forrige helg. Regningen skal dekke beløpet som Trump mener Tyskland skylder USA for ikke å ha tatt sin del av den finansielle byrden i NATO, het det i artikkelen.

Etter møtet rykket Trump ut på Twitter med følgende beskjed:

– Tyskland skylder enorme pengesummer til NATO, og USA må betale mer for det kraftige og veldig dyre forsvaret vi gir Tyskland.

Det er for øvrig en uttalelse i tråd med hans budskap om at byrdefordelingen innad i NATO må bedres. USA har påtatt seg en for stor del av regningen sammenlignet med øvrige medlemsland i alliansen, har han sagt. Trump har i likhet med NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg tatt til orde for at medlemslandene må ha som mål å bruke 2 prosent av bruttonasjonalproduktet på forsvar.

