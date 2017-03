Trump oppretter nytt embete for svigersønn

Ifølge en høyt plassert tjenestemann vil presidenten kunngjøre opprettelsen av Office of American Innovation – kontoret for amerikansk innovasjon – mandag, melder Washington Post. Dette kommer på det som er et foreløpig bunnpunkt for Trump-administrasjonen, etter at forsøket på å innføre en ny helsereform kollapset.

Kontoret skal ledes av Jared Kushner, Donald Trumps svigersønn, som i likhet med presidenten har bakgrunn fra eiendomsbransjen og som allerede er en av presidentens fremste rådgivere. Han skal rapportere direkte til presidenten.

Ifølge tjenestemannen, som uttaler seg anonymt, har kontoret vært planlagt siden kort tid etter at Trump ble innsatt. En gruppe høyt plasserte rådgivere har blant annet møtt næringslivsledere fra ulike sektorer for å se på hvordan føderale programmer kan endres. Blant områdene de ønsker å se på er utviklingen av arbeidsstyrken, kampen mot heroinavhengighet, samt programmer for krigsveteraner.

Det er ventet at Kushners ektefelle Ivanka Trump, som allerede har eget kontor i Det hvite hus, men ingen offisiell stilling – skal bidra på enkelte områder.

