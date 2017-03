Syrer terrortiltalt i Malmö etter angrep mot sjiamuslimsk fest

Svensk påtalemyndighet mener at mannen er medlem av IS, og at han anså angrepet som en del av IS' kamp. Han er tiltalt for terror, alternativt mordbrann.

I oktober i fjor kastet 30-åringen flere brannbomber, såkalte molotovcocktails, mot forsamlingslokalet i Malmö. Angrepet ble fanget av et overvåkingskamera, og personer som har sett filmen, kommer til å bli innkalt som vitner under rettssaken.

Ingen personer ble skadd i brannen, men reparasjonene kostet cirka 1 million svenske kroner. Lokalene var eid av en muslimsk forening kalt Aldorr.

Svensk politi skal ha funnet beskrivelser av hvordan man lager en detonator hjemme hos den mistenkte mannen, samt propagandafilmer som viser drap, og som er sendt ut av IS. Påtalemyndigheten mener at han hadde kunnskap om bombeproduksjon, og at han ønsket å dø martyrdøden.

Mannen ble først pågrepet i desember, knapt to måneder etter hendelsen, men politiet vil ikke si noe om hvordan de kom på sporet av ham.

