Sturgeon oppgitt etter May-møte

Mandag møttes den skotske førsteministeren Nicola Sturgeon og britenes statsminister Theresa May i Glasgow. Det timelange møtet ga førstnevnte lite tilfredsstillende svar på spørsmålene om Skottlands fremtid, ifølge DPA.

Sturgeon forventet at statsminister May ville snakke om hvilke oppgaver som vil bli overført fra Brussel til Edinburgh når den britiske utmeldingen av EU er et faktum. Det var et tema May var lite villig til å diskutere, hevder Sturgeon selv.

Samtalene fant sted dagen før det skotske parlamentet er ventet å godkjenne en ny folkeavstemning om uavhengighet. Theresa May har tidligere bedt om å utsette avstemningen til 2019, da brexit skal være et faktum. Uttalelsene har provosert Sturgeon kraftig, skriver The Independent. May er ventet å forsøke å utsette avstemningen på nytt dersom den blir vedtatt i Edinburgh.

Den første folkeavstemningen om avhengighet for Skottland ble holdt i 2014. Da stemte 55,3 prosent nei til løsrivelse fra Storbritannia.

