Stort oljefunn på britisk sokkel 

Oppdagelsen er ifølge selskapet "det største uutviklede oljefunnet på britisk kontinentalsokkel", og utgjør en kilometer lang oljekolonne, skriver Dagens Næringsliv.

Det er det britiske energiselskapet Hurricane Energy som har gjort funnet, og nyheten førte til at selskapet steg med over 6 prosent på London-børsen mandag.

– Dette er et svært betydelig øyeblikk for Hurricane, og jeg er henrykt over at Halifax-brønnresultatene støtter selskapets syn om at det store Lancaster-funnet har blitt utvidet til å inkludere Halifax-lisensen, sier Hurricane-sjef Robert Trice til CNBC.com.

– Vi mener det utvidede Lancaster-feltet er én samlet opphopning av hydrokarboner, som gjør det til det største uutviklede funnet på britisk sokkel, sier han.

Ifølge CNBC trenger selskapet rundt 400 millioner dollar for å utvikle prosjektet, og det planlegger å starte feltproduksjon i 2019.

