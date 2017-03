Skoler blir systematisk angrepet verden over

Verst er situasjonen i Jemen, Afghanistan, Den sentralafrikanske republikk, Kongo, Irak, Libya, Nigeria, Pakistan, Palestina, Somalia, Sør-Sudan og Syria, som alle har opplevd over 100 angrep mot skoler de tre siste årene, viser tapsport som er utarbeidet av Global Coalition to Protect Education from Attack (GCPEA).

I krigsherjede Jemen er 3,5 millioner barn nå fratatt muligheten til å gå på skole som følge av systematiske angrep.

212 skoler er ifølge FNs barnefond (UNICEF) lagt i grus i målrettede angrep siden Saudi-Arabia gikk til krig mot Houthi-militsen våren 2015, nærmere 1.300 andre skolebygninger er delvis ødelagt i angrep, og i alt 1.640 skoler har enten måttet stenge eller er omgjort til boliger for krigsflyktninger.

Generasjon av tapere

– En hel generasjon barn risikerer å ende opp som tapere, sier Shabia Mantoo, som er talskvinne for FNs høykommissær (UNHCR) for flyktninger i Jemen.

GCPEA består av en rekke organisasjoner, blant dem Redd Barna, Human Rights Watch og FNs barnefond (UNICEF), og kartlegger foruten direkte angrep mot skolebygninger også angrep mot elever og lærere, militær bruk av skolebygninger, militær rekruttering på skolen eller skoleveien og seksuelle overgrep begått av soldater og opprørere på skoler.

Av de 90 landene der det foreligger rapporter om slike angrep, har GCPEA dokumentert en serie av minst ti slike angrep i 21 land.

Erklæring

Jenter og kvinnelige lærere har blitt gjenstand for direkte angrep i minst 16 land siden 2013, blant dem Afghanistan, Bahrain, Bangladesh, Egypt, India, Irak, Palestina, Libya, Mali, Nigeria, Pakistan, Filippinene, Sør-Sudan, Syria og Jemen, viser rapporten.

Denne uka samles ledere fra hele verden i Buenos Aires i Argentina, i et forsøk på å få slutt på de mange angrepene mot skoler og lærere.

60 land, blant dem Norge har til nå undertegnet en erklæring om å jobbe for å beskytte elever, studenter, lærere, skoler og universiteter fra angrep.

