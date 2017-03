Schulz holder motet oppe etter valgnederlag

– Resultatet var ikke det vi hadde håpet på, sier Schulz etter at hans parti endte på 29,6 prosent i søndagens valg.

Det er 1 prosentpoeng lavere enn i 2012, men ikke noe tegn på at medvinden er over for partiet, mener han. CDU vant delstatsvalget med 40,7 prosent, opp 5,5 prosentpoeng fra 2012-valget.

SPD har i flere år ligget etter på meningsmålingene, og nominasjonen av Schulz som SPDs statsministerkandidat i januar ga partiet hans medvind.

Ytterligere to delstatsvalg gjenstår før høstens nasjonale valg.

– Det vil ikke bare være galt, men uansvarlig å trekke noen konklusjoner rundt de kommende delstatsvalgene i Schleswig-Holstein og Nordrhein-Westfalen, samt nasjonalvalget 24. september, mener Schulz, som tidligere har vært EU-parlamentets president.

Han sier at SPD nå "går inn i de neste ukene med selvtillit". I høstens nasjonale valg skal Schulz konkurrere mot Merkel, som er inne i sin tredje periode som statsminister.

Høyrepopulistiske Alternativ for Tyskland (AfD) sanket med en oppslutning på 6,2 prosent nok stemmer i Saarland til å bli representert i delstatsforsamlingen. Dermed får partiet representanter i totalt elleve av landets 16 delstatsforsamlinger.

