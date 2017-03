Navalnyj dømt til fengsel etter demonstrasjon i Moskva

Boten på 20.000 rubler er relativt beskjeden. Men desto strengere er dommen om at han ikke adlød ordre fra en politimann under en demonstrasjon søndag. For dette dømmes han til 15 dagers fengsel, slo en domstol i Moskva fast mandag.

Navalnyj ble pågrepet søndag da han nettopp hadde kommet opp fra en T-banestasjon i Moskva for å delta i en demonstrasjon, der flere hundre personer ble pågrepet.

Flere tusener deltakere stilte opp i demonstrasjoner flere steder i Russland søndag, i det som skal ha vært de største massemønstringene siden protestene mot myndighetene i 2011 og 2012.

– Provokasjon

Russiske myndigheter kaller helgens protestaksjoner provokasjon og anklager opposisjonen for å provosere fram vold.

Ifølge president Vladimir Putins talsmann Dmitrij Peskov ble barn betalt for å delta i protestene. Peskov oppgir ingen kilde for informasjonen, men beskriver det han har sagt som "fakta".

Organisatorene satte liv i fare ved å invitere folk til ulovlige demonstrasjoner, sier Peskov.

Peskov avfeier også krav fra EU, Europarådet og USA om at de flere hundre som ble pågrepet under demonstrasjonene, må løslates. Politiets opptreden var "absolutt korrekt", uttaler Peskov. Men han sier også at myndighetene skal vurdere demonstrantenes krav.

Korrupsjonskamp

Navalnyj oppfordret før helgen til å demonstrere mot korrupsjon etter at han i en rapport anklaget statsminister Dmitrij Medvedev for å kontrollere et eiendomsimperium via et skjult nettverk bestående av ikke-kommersielle organisasjoner. Medvedev har ikke svart på beskyldningene. Rapporten har hatt over 11 millioner visninger på YouTube.

Fra rettssalen mandag morgen la Navalnyj ut en selfie på Twitter, med følgende tekst:

– Tiden vil komme da vi skal føre dem for retten også, og da vil det bli rettferdig.

I rettslokalet svarte Navalnyj på beskyldningene, og slo tilbake:

– Selv det minste snev av rettferdighet mangler her. Gårsdagens hendelser har vist at et stort antall velgere i Russland støtter programmet til den kandidaten som kjemper mot korrupsjon. Disse folkene krever politisk representasjon. Og jeg anstrenger meg for å være deres politiske representant, sa Navalnyj.

Vil bli president

40-åringen er muligens den mest populære opposisjonslederen i Russland. Advokaten vant 27 prosent av stemmene i borgermestervalget i Moskva i 2013. Han har blitt dømt to ganger for bedrageri og underslag, noe han selv har avvist som politisk motiverte anklager.

Navalnyj har kunngjort at han vil stille opp i neste års presidentvalg mot Vladimir Putin. Men Navalnyj soner for tiden en betinget fengselsdom på fem år for underslag, noe som i utgangspunktet fratar ham muligheten til å stille opp til valget.

