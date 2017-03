Le Pen lover å trekke seg hvis euro-nederlag

Le Pen har lovet å holde en slik folkeavstemning hvis hun blir valgt til Frankrikes nye president. Skulle franske velgere ønske å beholde euroen, vil hun i så fall gå av, opplyser Le Pen i et intervju med radiokanalen Europe 1.

Ifølge Le Pen innebærer et ja til euroen at velgerne sier ja til at det er EUs politikk som gjelder i Frankrike. Det vil også bety at 70 prosent av hennes eget politiske prosjekt ikke vil kunne la seg gjennomføre.

Le Pen leder på meningsmålingene forut for første runde i presidentvalget 23. april. Det betyr at hun etter alt å dømme vil gå videre til annen runde, som holdes 7. mai.

(©NTB)