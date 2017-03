Kampen mot IS krever stadig flere sivile liv

De siste ukene har det kommet urovekkende meldinger om store, sivile tap som følge av angrep fra den internasjonale koalisjonen mot IS i Irak og Syria.

Over 200 sivile ble ifølge flere kilder drept i koalisjonens flyangrep mot Vest-Mosul i forrige uke.

30 sivile skal ha blitt drept i et flyangrep da en skolebygning brukt av flyktninger, ble offer for flyangrep i Raqqa-provinsen i forrige uke, og 49 sivile skal ha blitt drept i et flyangrep mot en moské vest i Aleppo-provinsen.

Den USA-ledede koalisjonen har bekreftet at de sto bak alle de tre angrepene og har lovet gransking.

Øverstkommanderende for USAs styrker i Midtøsten, general Joseph Votel, betegner de sivile tapene i Mosul som "en forferdelig tragedie".

Tusenvis

Ifølge Airwars.org, et uavhengig prosjekt som overvåker krigføringen i Syria og Irak, er minst 2.715 sivile hittil drept i angrep fra koalisjonen Norge er en del av.

Koalisjonen ble lansert for drøyt 950 dager siden og har til nå gjennomført over 19.200 flyangrep mot antatte IS-mål, rundt 11.500 i Irak og 7.700 i Syria.

Det er sluppet nærmere 73.000 bomber og raketter, og de sivile tapene har vært store.

Taus Brende

Utenriksminister Børge Brende (H) slo senest i forrige uke fast at den USA-ledede koalisjonens strategi mot IS virker, og han hevdet samtidig at Norge høster stor anerkjennelse for sitt bidrag til koalisjonen.

Brende har ikke kommentert de mange sivile tapene som følge av koalisjonens flyangrep, noe FNs humanitære koordinator for Irak, Lisa Grande, derimot har gjort.

– Vi er sjokkert over dette forferdelige tapet av menneskeliv, sa Grande i en kommentar til det siste angrepet i Mosul.

