Irakiske styrker gjenopptar offensiven mot gamlebyen i Mosul

Over 200 sivile skal ha blitt drept i et flyangrep mot gamlebyen i Mosul for ti dager siden, som den USA-ledede koalisjonen mot IS har innrømmet at de sto bak.

– Vi er sjokkert over dette forferdelige tapet av menneskeliv, sa FNs humanitære koordinator for Irak, Lisa Grande, i helga.

Pentagon har lovet å granske angrepet, og irakiske regjeringsstyrker innstilte i helga midlertidig sine angrep mot området.

– De store sivile tapene i gamlebyen tvinger oss til å stanse operasjoner og revurdere planene våre, sa en talsmann for de irakiske sikkerhetsstyrkene lørdag.

Ifølge kilder i det irakiske sivilforsvaret i byen er minst 3.000 sivile drept siden irakiske styrker, med flystøtte fra den USA-ledede koalisjonen, innledet sin offensiv mot Vest-Mosul for en måned siden.

Ifølge FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) er rundt 400.000 sivile fortsatt fanget i Mosuls gamleby, og IS truer med å skyte dem som flykter.

Mandag gjenopptok de irakiske styrkene sine angrep og opplyste at al-Nuri-moskeen i Faruq-gaten er ett av målene. Det var i denne moskeen Abu Bakr al-Baghdadi proklamerte opprettelsen av Den islamske staten (IS) i 2014.

– Det føderale politiet og spesialstyrken begynte i dag framrykkingen langs sørvest-aksen av gamlebyen, opplyser øverstkommanderende for politistyrken i byen, general Raed Shakir Jawdat.

