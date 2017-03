IS truer Iran i propagandavideo

Den 36 minutter lange videoen dukket opp gjennom IS' sosiale mediekanaler fra Diyala-provinsen i Irak. En maskert mann retter budskapet direkte til Irans øverste leder Ali Khamenei.

– Khamenei, du forbannede person som kontrollerer det såkalte islamske iranske regimet, vær sikker på at snart vil vi ødelegge ditt hus slik som dette, sier mannen og peker på ruiner i bildet bak ham.

Flere soldater halshogges i propagandavideoen, og ett av ofrene bærer emblem som brukes av sjiamuslimske militser.

Det sjiamuslimske prestestyret i Iran har vært en avgjørende støttespiller både for regjeringene i Syria og Irak i kampen mot sunniekstremistene i IS. Flere tusen iranske krigere og militærrådgivere er sendt til de to landene.

IS og andre ytterliggående islamister regner sjiamuslimer og alle andre som er uenige med deres ekstreme tolkning av islam, for å være frafalne. I videoen hudflettes også Iran for toleranse mot jøder.

– Iran har løftet sine slagord mot USA og Israel for å svike sunniene, mens iranske jøder bor trygt i Iran under deres beskyttelse, og de har fått templer og kirker som kan sees i Teheran og Isfahan, sier fortelleren i IS-videoen.

(©NTB)