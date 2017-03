Feministisk statue i New York skaper debatt

Statuen, en jente som står i vinden, ble satt opp i forbindelse med kvinne dagen. Den står foran den 30 år gamle ikoniske oksestatuen som ble reist på Wall Street etter børskrisen «Black Monday» i 1987. I tillegg til at oksen er en velkjent metafor i finansverdenen og brukes som betegnelse på et marked i vekst, symboliserer oksestatuen amerikanernes viljestyrke og ånd.

Den nye statuen ble plassert foran oksen 8. mars, som en oppfordring til firmaer om å ansette flere kvinnelige sjefer. Statuen har tiltrukket seg et stort publikum, og flere ønsker at den blir stående. Opprinnelig skal den kun stå til 2. april. Men borgermesteren i New York, Bill de Blasio, har sagt at han vil prøve å la statuen stå lenger.

David Levi Strauss ved Manhattan's School of Visual Arts, kjent for sine meninger om kunstens betydning i samfunn og politikk, sier at "jenta for alltid har endret hva oksen står for".

– Med offentlig kunst som dette, vet man aldri hva som vil skje. Det er en psykologisk test som lar folk danne sine egne meninger og følelser, sier Strauss. Arturo De Modica, skulptøren bak den ikoniske oksen, er derimot sterkt imot den nye statuen og sier den bare er et markedsføringstriks.

– Jeg lagde oksen for kunstens skyld. Oksen min er et symbol på Amerika. Oksen min er et symbol på fremgang og styrke, sier De Modica.

