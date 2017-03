FN: Sterk økning av vold mot kvinner i Jemen

FNs befolkningsfond (UNFPA) har uttrykt bekymring over situasjonen og mener krigens nedbrytning av viktige beskyttelsesinstanser har gjort de dårlige forholdene for kvinnene i Jemen enda verre. UNFPA hevder antall innrapporterte vold- og overgrepshendelser har økt med 63 prosent de to årene krigen har herjet mellom den internasjonalt anerkjente regjeringen og Houthi-opprørere.

– Dette betyr at det er stadig hyppigere forekomster av voldtekt, vold i hjemmet, tvangs- og barneekteskap, samt andre typer fysiske og psykologiske overgrep mot jenter og kvinner enn for to år siden, heter det i en uttalelse fra organisasjonen.

FN anslår at over 18 millioner mennesker i Jemen har behov for humanitær hjelp og at matmangel har ført til at over én million gravide kvinner er underernærte.

Over 7.700 mennesker er blitt drept og 3 millioner er fordrevet siden en saudiledet koalisjon startet en luftkrig mot lokale Houthi-opprørere i Jemen i mars 2015.

