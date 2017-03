EU-vennlig parti ligger an til valgseier i Bulgaria

Ifølge valgdagsmålinger gjengitt av flere nyhetsbyråer, ligger det sentrum-høyre-partiet GERB an til å få 33 prosent av stemmene. Sosialistpartiet (BSP) til Korneliya Ninova, som ønsker tettere bånd med Moskva og motsetter seg EUs sanksjoner mot Russland, ligger an til å få 28 prosent. De første offisielle resultatene er ventet mandag.

Vil danne regjering raskt

Selv om partiet hans blir størst, gjenstår det å se som Borisov, som har vært statsminister to ganger tidligere, klarer å stable på beina en stabil regjering.

– Jeg håper vi kan sørge for raskt å etablere en regjering som tar hensyn til folkets vilje og til den alvorlige internasjonale situasjonen. Vi må sørge for at nasjonen står samlet, sa Borisov sent søndag kveld.

Tre andre partier ligger an til å få minst 4 prosent av stemmene, og vil dermed sikre seg seter i parlamentet: Høyrebevegelsen Forente patrioter, med 8,8 prosent, nykommerne Volja (Vilje) med 4,6 prosent og Bevegelsen for rettigheter og friheter med 7,7 prosent. Sistnevnte er et sentrumsparti som setter muslimers, særlig etniske tyrkeres, rettigheter i høysetet.

Nyvalg etter avgang

GERBs allierte, det provestlige Reform-partiet, var under sperregrensa med 3,8 prosent. De kan imidlertid klatre over.

Valget er landets tredje parlamentsvalg på fire år og holdes to år før tiden etter at Borisov forlot statsministerposten i november. Det skjedde etter at GERBs presidentkandidat tapte for sosialistenes kandidat i presidentvalget.

