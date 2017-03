EU og Europarådet ber Russland løslate demonstranter

– Politiets handlinger har hindret grunnleggende praktisering av ytringsfrihet, forsamlingsrett og fredfull sammenkomst, som er grunnleggende rettigheter forankret i den russiske grunnloven, sier en EU-talsmann.

– Vi ber russiske myndigheter om å holde fast ved de internasjonale forpliktelsene som landet har sluttet seg til, også i Europarådet, å opprettholde disse rettighetene og umiddelbart løslate de fredfulle demonstrantene som ble pågrepet, legger han til.

Europarådets generalsekretær Thorbjørn Jagland ber om at de pågrepne må løslates. Demonstrantene, inkludert opposisjonsleder Aleksej Navalnyj, brukte ytringsfriheten og samlet seg på fredfullt vis, uttaler Jagland. Han mener pågripelsene strider mot den europeiske menneskerettighetskonvensjonen.

Navalnyj, som vil stille opp i neste års presidentvalg mot Vladimir Putin, var blant flere hundre som ble pågrepet i Moskva under en demonstrasjon mot korrupsjon.

Demonstrasjonen i Moskva var en av landets største ulovlige demonstrasjoner på flere år. Det ble holdt demonstrasjoner også i andre byer.

Navalnyj oppfordret før helgen til å demonstrere mot korrupsjon etter at han i en rapport anklaget statsminister Dmitrij Medvedev for å kontrollere et eiendomsimperium via et skjult nettverk bestående av ikke-kommersielle organisasjoner. Medvedev har ikke svart på beskyldningene. Rapporten har hatt over 11 millioner visninger på YouTube.

(©NTB)