EU-ministre holdt ett minutts stillhet for London 

EUs innenriksministre åpnet med ett minutts stillhet for terrorofrene i London da de møttes i Brussel mandag formiddag.

Storbritannia ga ministrene en orientering om hendelsesforløpet under angrepet. Der kom det fram at hele angrepet var over på 82 sekunder. Fire mennesker ble drept og over 50 såret i terroren, der 52 år gamle Khalid Masood kjørte en leiebil inn i fotgjengere på Westminster-brua like ved Parlamentet i London. Han ble skutt og drept av politiet.

Blant ofrene var det også turister fra andre land.

– Det er en påminnelse om at dette kan ramme alle, sier statssekretær Anette Elseth (Frp), som deltok på møtet.

Ifølge henne er spørsmålet hvordan man skal kunne sikre såkalt myke mål, spesielt med tanke på hvor lett tilgjengelige midler som ble brukt i angrepet i London.

– Det går en grense med tanke på innbyggernes frihet, sier Elseth til NTB.

Ifølge Sveriges innenriksminister Anders Ygeman er forebyggende arbeid avgjørende, spesielt for å stanse gjerningsmenn som handler alene.

– Det handler om å gi politi og sikkerhetspoliti flere verktøy, slik at man på et tidlig stadium kan avsløre dem som planlegger slike angrep, sier Ygeman.

Også såkalt ensomme ulver har ofte kontakt med hjelpere, noe som kan øke sjansene for å avsløre dem, påpeker han.

