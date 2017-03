Borisov kan gå løs på en tredje periode i Bulgaria

GERB sikret seg rundt 32,6 prosent av stemmene, mens det Moskva-vennlige sosialistpartiet BSP fikk rundt 26,8 prosent, opplyste landets valgkommisjon da 90 prosent av stemmene var talt opp i morgentimene mandag.

Boiko Borisov, som har en fortid som livvakt for landets siste kommunistleder og konge, kan dermed gå løs på en tredje periode som statsminister.

Borisov var også statsminister fra 2009 til 2013, og fra 2014 til 2017.

Selv om GERB ble størst, må Borisov nå forhandle med småpartier for å sette sammen en styringsdyktig koalisjon.

– Jeg håper vi kan sørge for raskt å etablere en regjering som tar hensyn til folkets vilje og til den alvorlige internasjonale situasjonen. Vi må sørge for at nasjonen står samlet, sa Borisov sent søndag kveld.

Høyrebevegelsen Forente patrioter ser ut til å ha fått 9,2 prosent, Bevegelsen for rettigheter og friheter med 8,9 prosent og nykommeren kom seg så vidt over sperregrensa med 4,1 prosent.

GERBs tidligere allierte det provestlige Reform-partiet, havnet under sperregrensa.

Valget er landets tredje parlamentsvalg på fire år og holdes to år før tiden etter at Borisov forlot statsministerposten i november. Det skjedde etter at GERBs presidentkandidat tapte for sosialistenes kandidat i presidentvalget.

