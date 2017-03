Ber om arrestordre på ekspresident Park

Meldingen kommer bare dager etter at 65 år gamle Park ble avhørt om korrupsjonsskandalen som førte til at hun ble stilt for riksrett og kastet.

Etter at landets forfatningsdomstol vedtok å avsette presidenten, mistet hun sin immunitet, og påtalemyndigheten sier mandag at den har «konkludert med at det er i tråd med loven å be om en arrestordre».

– Den mistenkte brukte sin enorme makt og status som president til å skaffe seg bestikkelser fra bedrifter eller krenke deres rett til fritt å styre seg selv, samt at hun lekket statshemmeligheter. Dette er alvorlige saker, heter det i en uttalelse fra påtalemyndigheten.

Parks nære venn og samarbeidspartner Choi Soon-sil er allerede stilt for retten, og myndighetene sier det vil stride på prinsippet om rettferdighet dersom ikke også Park blir pågrepet.

Det kommer ikke fram om det allerede er levert inn en begjæring om arrestordre.

