Angrep i Sør-Sudan kan påvirke nødhjelp-leveranser

I helgen ble seks arbeidere fra en nasjonal bistandsorganisasjon drept i et bakholdsangrep da de var vei fra hovedstaden Juba til den østlige byen Pibor. Nå sier hjelpeorganisasjoner at angrepet vil påvirke når og hvordan de kan levere nødhjelp til landet, skriver BBC.

Organisasjonen Oxfam sier i en uttalelse at angrepet viser hvor farlig det er å jobbe i landet og at hendelsen har fått den til å evaluere hvilke leveranser som er kritiske. De sier at forsendelser ikke vil bli stanset, men at de kan bli forsinket.

Angrepet kom på et tidspunkt der landet har akutt behov for hjelp. For en måned siden ble det erklært hungersnød i delstaten Unity. Det var første gang på seks år at FN erklærte hungersnød noe sted i verden.

79 hjelpearbeidere har blitt drept siden borgerkrigen brøt ut i Sør-Sudan i 2013, hvorav 12 av dem i år, ifølge FN.

