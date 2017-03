USA-allierte i Syria hevder de snart erobrer flyplassen i Taqba

– SDF har tatt kontroll over mer enn 50 prosent av militærflyplassen i Taqba. Harde kamper pågår inne på flyplassen og i områdene rundt, og full kontroll over flyplassen er ventet i løpet av de neste timene, sier SDF-talsperson Talal Sello til AFP.

SDF kjemper mot IS i flere deler av området søndag ettermiddag, i et forsøk på å skaffe seg kontroll over Tabqa-demningen og byen Tabqa like ved, før alliansen går videre mot IS' høyborg Raqqa.

Kampene har satt en nærliggende kraftstasjon på en demning ut av spill, og en tekniker som er ansatt ved demningen har uttalt at demningen kan utgjøre en fare dersom problemet ikke blir løst.

