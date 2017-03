USA-allierte i Syria hevder de har erobret flyplassen i Taqba

– SDF har full kontroll over militærflyplassen i Taqba og operasjonen med å rydde miner og bombefeller er i gang, sier SDF-talsperson Talal Sello til AFP ved 21.30-tiden søndag.

SDF tok seg inn på flyplassen tidligere på dagen, og kampene mot IS har vært "intense", sier Sello videre.

London-baserte Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) bekrefter også at flyplassen er gjenerobret. De opplyser også at bakkestyrkene fra SDF fikk luftstøtte fra den USA-ledede koalisjonen mot IS.

Den jihadistiske gruppen erobret militærflyplassen i august i 2014. Over 500 mennesker ble drept i kampene, mer enn 200 av dem syriske soldater.

Fraktet i helikoptre

SDF kjemper mot IS i flere deler av området søndag ettermiddag, i et forsøk på å skaffe seg kontroll over Tabqa-demningen og byen Tabqa like ved, før alliansen går videre mot IS' høyborg Raqqa.

SDF satt tirsdag i gang en offensiv for å gjenerobre en strategisk viktig demning i Taqba fra IS, med hjelp fra amerikanske helikoptre som fløy SDF-styrkene inn til området. USA støtter operasjonen med Apache-helikoptre, tungt artilleri og spesialstyrker.

Skal gjenerobre Raqqa

Kampene har satt en nærliggende kraftstasjon på en demning ut av spill, og en tekniker som er ansatt ved demningen har uttalt at demningen kan utgjøre en fare dersom problemet ikke blir løst.

Demningen ligger omtrent 40 kilometer vest for Raqqa, som er en av IS' siste gjenværende festninger i Syria. En omfattende militæroperasjon for å gjenerobre Raqqa, under kodenavnet "Euphrates Anger" begynte den 7. november i fjor.

Fredag uttalte Frankrikes forsvarsminister at Raqqa er omringet, og at offensiven mot byen vil begynne i løpet av noen få dager.

En rekke ulike land og opprørsgrupper vil trolig delta i offensiven for å drive de ytterliggående islamistene ut av området. I tillegg til SDF vil den syriske regjeringen, som støttes av Russland, trolig også forsøke å få tilbake kontrollen over byen.

