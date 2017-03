Tusener demonstrerer mot saudiledet koalisjon i Jemen

Demonstrantene i den opprørskontrollerte hovedstaden viftet søndag med Jemens flagg og ropte slagord mot det de kaller "saudiarabisk aggresjon".

Demonstrasjonen markerer at det nå er to år siden nabolandet innledet flyangrep for å støtte Jemens internasjonalt anerkjente regjering i kampen mot Houthi-opprørerne.

Samtidig som demonstrasjonen pågikk på al-Sabeen-torget midt i byen, utførte jagerfly fra den saudiledede koalisjonen angrep over byens nordlige og østlige del. Det foreligger ingen meldinger om drepte eller sårede.

