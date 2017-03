Tre land åpner opp igjen kjøttimporten fra Brasil

Kina, Egypt og Chile var blant landende som denne uken valgte å innstille importen av kjøtt fra Brasil etter at skandalen ble kjent i forrige uke. Nå har de tre landene åpnet for import fra alle brasilianske fabrikker, bortsett fra de 21 som er under etterforskning.

Brasiliansk politi avslørte 17. mars, etter to år med etterforskning, at helseinspektører ved flere fabrikker har latt seg bestikke for å overse salget av kjøtt som var utgått på dato. Politiet påstår at i tillegg til bestikkelsene skal også utseende og lukt av bedervet kjøtt blitt forbedret ved å bruke kjemikalier og billigere produkter som vann og mel av rotgrønnsaken kassava.

Rundt 20 land stengte denne uken helt eller delvis importen fra landet. Torsdag ba EU Brasil om å frivillig innstille kjøtteksporten.

Brasil er en av verdens største kjøttleverandører. Skandalen kan ha store konsekvenser for arbeidsliv og økonomi fordi landets kjøtteksport står for 15 prosent av totaleksporten. President Michel Temer kalte onsdag kjøttskandalen pinlig.

(©NTB)