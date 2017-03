Pakistan bygger grensegjerde mot Afghanistan

De to landene deler en 2.400 kilometer lang grense som ble etablert under kolonitiden da Pakistan lå under britisk herredømme. Grensen er ennå ikke anerkjent av Afghanistan.

Gjerdet som nå bygges, settes opp i såkalte høyrisikosoner, det vil si områder der det har funnet sted angrep rettet mot pakistanske sikkerhetsstillinger.

De siste ukene har det vært flere episoder der angripere har tatt seg over grensen fra Afghanistan og slått til mot pakistanske stillinger, ifølge pakistanske myndigheter.

Byggingen av gjerdet kan øke spenningen ytterligere mellom Kabul og Islamabad. Pakistan mener Afghanistan har snudd ryggen til og ikke gjør noe for å hindre opprørere fra å ta seg inn i Pakistan.

Gjerdet vil være av nytte for begge parter, forsikrer Pakistans hærsjef Qamar Javed Bajwa.

(©NTB)