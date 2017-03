Ny pågripelse i Birmingham etter terrorangrepet i London

Mannen er pågrepet og sitter i politiets varetekt i henhold til britisk terrorlovgivning, skriver Metropolitan Police på sine nettsider. Han er den tolvte som har blitt pågrepet i forbindelse med etterforskningen av angrepet ved Parlamentet i London onsdag.

Ni av de pågrepne har blitt løslatt og er utenfor mistanke, mens en annen mann fra Birmingham fortsatt er i politiets varetekt. En 32 år gammel kvinne som ble pågrepet Manchester, er løslatt mot kausjon.

Brukte WhatsApp

Natt til søndag uttalte politiet at de frykter at de aldri vil forstå hvorfor 52 år gamle Khalid Masood gjennomførte angrepet, der fire mennesker ble drept og over 50 såret.

– Vi må akseptere at vi kanskje aldri vil forstå hvorfor han gjorde dette. Den forståelsen kan ha dødd med ham, sa politiets antiterror-topp Neil Basu lørdag.

En mulig ledetråd kan imidlertid ligge i meldingstjenesten WhatsApp, som Masood ifølge innenriksminister Amber Rudd benyttet like før angrepet. Problemet er at meldingen er kryptert.

–Vi må sørge for at WhatsApp og andre lignende organisasjoner ikke kan tilby et hemmelig sted der terrorister kan kommunisere med hverandre, sa hun under et intervju med BBC.

Hun sa videre at det vil være lettere å forhindre slike hendelser dersom myndighetene kan få tilgang på krypterte tjenester etter å ha fått en godkjent ransakelsesordre, på samme måte som når de avlytter telefonsamtaler.

Gjerningsmannen drept

Masood, som foreløpig antas å ha handlet alene, ble skutt og drept av politiet etter å ha kjørt en leiebil inn i fotgjengere på Westminster-broen like ved det britiske parlamentet. 52-åringen hadde blitt dømt for voldelige handlinger i Storbritannia tidligere, og har sonet fengselsstraff.

Politiet oppfordrer alle som sitter på informasjon som kan kaste lys over motivet for angrepet til å ta kontakt.

Jihadistgruppen IS har hevdet en av deres "soldater" sto bak handlingen. Hvorvidt Masood hadde tilknytning til ekstremistgruppen har imidlertid ikke blitt bekreftet av britisk politi.

