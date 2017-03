Massepågripelser i Russland etter demonstrasjoner i flere byer

OVD-Info, som overvåker pågripelser av aktivister i Russland, mener tallet er høyere enn de 500 demonstrantene russisk politi oppgir.

Blant de pågrepne er den russiske opposisjonspolitikeren Aleksej Navalnyj, som før helgen oppfordret russere til å demonstrere mot korrupsjon. Det gjorde han etter først å ha offentliggjort en omfattende videorapport på YouTube der han anklager statsminister Dmitrij Medvedev for å styre et eiendomsimperium gjennom et tvilsomt nettverk av frivillige organisasjoner.

Ifølge tilhengere av Navalnyj, som planlegger å stille som motkandidat til Putin under det russiske presidentvalget neste år, skal han møte for retten kommende mandag.

Flere byer

Russisk politi anslår at mellom 7.000 og 8.000 mennesker fulgte Navalnyjs oppfordring og møtte opp på Pusjkin-plassen i sentrum av Moskva søndag.

–Vi har alle sett videoen. Den gir konkrete eksempler på korrupsjon, og det har ikke kommet noen reaksjon fra myndighetene. De stjeler og lyver, men folk vil likevel være tålmodige helt til siste slutt. Vi protesterer for å mane til handling, sier Nikolai Moiseij, en av demonstrantene i Moskva.

Bilder fra Moskva viser stort politioppbud og politifolk som fjernet demonstranter allerede før demonstrasjonen startet. Det er en av de største ikke-forhåndsgodkjente demonstrasjonene i Russland de siste årene.

Det har blitt holdt demonstrasjoner også andre steder i landet. Et titall personer har blitt pågrepet etter at rundt 2.000 demonstrerte i Sibir. Nærmere 4.000 skal også ha samlet seg i St. Petersburg, rundt 700 samlet seg i Vladivostok helt øst i landet, og nærmere 1.000 i Jekaterinburg i Uralfjellene ifølge lokale russiske medier.

Forbudt

– Vi er lei løgnene, og noe må gjøres, sier Sergej Timofeijev, en av demonstrantene i St. Petersburg.

Den russiske grunnloven tillater at folk samles i offentligheten, men lover som ble vedtatt nylig har kriminalisert protester som blir organisert uten godkjenning fra lokale myndigheter.

Ofte nekter disse å godkjenne demonstrasjoner som organiseres av Kreml-kritikere. Ifølge Navalnyj var det planlagt demonstrasjoner i 99 russiske byer, men i 74 av dem sa lokale myndigheter nei.

Begrunnelsene skal ha vært alt fra at gatene måtte feies, til bjellekonserter og arrangementer fra ulike grupper som er tilhengere av det nåværende russiske regimet.

Får ikke stille til valg

Navalnyj, som er en 40 år gammel utdannet advokat, vant noe overraskende 27 prosent av stammene under borgermestervalget i Moskva i 2013.

Han er imidlertid tidligere dømt til fem års betinget fengsel for underslag, og er i utgangspunktet derfor fratatt muligheten til å stille til presidentvalget.

Etter at dommen falt i februar uttalte han likevel at han nekter å gi opp håpet.

– I henhold til grunnloven har jeg full rett til å delta i valgene, og det vil jeg gjøre. Jeg vil fortsatt representere interessene til mennesker som ønsker at Russland skal bli et normalt, ærlig og ikke-korrupt land, sa 40-åringen.

(©NTB)