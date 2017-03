London-politiet: Det er mulig vi aldri finner motivet

Etter at politiet løslot nok en av de elleve som var pågrepet, er det kun én person igjen i varetekt. Lørdag sa politiet at det er risiko for at man aldri finner motivet bak angrepet onsdag, utført av 52 år gamle Khalid Masood.

– Vi må akseptere at vi kanskje aldri vil forstå hvorfor han gjorde dette. Den forståelsen kan ha dødd med ham, sa politiets antiterror-topp Neil Basu lørdag.

– Etterforskningen vår fortsetter. Jeg er takknemlig for all støtten fra publikum, men jeg ber om mer hjelp. Vi tror fortsatt at Masood handlet alene, og det er ingen informasjon som gir oss grunn til å tro at vi kan vente flere angrep, fortsatte Basu. Han påpekte hvor viktig det er å finne motivet, både av hensyn til offentligheten og ofrenes familier.

En gjennomgang av hendelsen viser at det tok Masood kun 82 sekunder å utføre angrepet onsdag. Fire mennesker ble drept og over 50 såret da Masood kjørte bilen sin inn i en mengde fotgjengere like ved det britiske parlamentet. Masood ble skutt og drept av politiet. 15 av de sårede er fortsatt innlagt på sykehus.

