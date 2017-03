Konservativt pro-EU-parti ligger an til valgseier i Bulgaria

Ifølge valgdagsmålinger gjengitt av flere nyhetsbyråer, ligger det EU-vennlige konservative partiet GERB an til å få 32 prosent av stemmene.

Det Russland-vennlige Sosialistpartiet (BSP) til Korneliya Ninova, som ønsker tettere bånd med Moskva og motsetter seg EUs sanksjoner mot Russland, ligger an til å få 28 prosent.

Tre andre partier ligger an til å få minst 4 prosent av stemmene, og vil dermed sikre seg seter i parlamentet: Høyrebevegelsen United Patriots, med 8,8 prosent, Partiet for Rettigheter og Friheter for etniske tyrkere med 7,7 prosent, og nykommerne Volya med 4,6 prosent.

GERBs allierte, det provestlige Reform-partiet, var under sperregrensa med 3,8 prosent. De kan imidlertid klatre over.

Valget er landets tredje parlamentsvalg på fire år, og skjer to år før tiden etter at Borisov forlot statsministerposten i november etter at GERBs presidentkandidat tapte for BSPs kandidat i presidentvalget.

