IS påtar seg ansvar for Bangladesh-angrep med seks drepte

Fire sivile og to politikonstabler ble drept og nærmere 50 ble såret da flere bomber gikk av i byen Sylhet nordøst i landet lørdag kveld.

Det er så langt ukjent hvem som detonerte bombene lørdag kveld, opplyser byens politisjef Golam Kibria. Det er funnet en motorsykkel og eksplosiver på åstedet, legger han til.

Eksplosjonene fant sted om lag 500 meter unna en fem etasjer høy boligblokk som fredag ble gjennomsøkt av kommandosoldater. Det antas at bygningen var tilholdssted for islamistiske opprørere. 78 beboere ble evakuert fra bygningen før soldatene aksjonerte. Siden har bygningen vært sperret av.

Ifølge SITE Intelligence Group, et privat amerikansk sikkerhetsselskap som overvåker nettaktiviteten til ytterliggående grupper verden over, har IS påtatt seg ansvar for angrepet. SITE henviser til en melding fra IS' propagandatalerør Amaq.

IS har også flere ganger tidligere påtatt seg ansvar for angrep i Bangladesh. Myndighetene har avvist at IS er til stede i landet.

