FN: Seks hjelpearbeidere drept i Sør-Sudan

– Jeg er forferdet og forbannet over gårsdagens grufulle drap på seks modige hjelpearbeidere i Sør-Sudan. På et tidspunkt der behovet for humanitær hjelp aldri har vært høyere, er det fullstendig uakseptabelt at de som prøver å hjelpe blir angrepet og drept, sier Eugene Owosu i en pressemelding fra FNs nødhjelpskontor (OCHA).

Ifølge organisasjonen var hjelpearbeiderne på vei fra Juba til Pibor i den østlige delen av landet da bakholdsangrepet skjedde lørdag.

Det er ikke kjent hvilket land hjelpearbeiderne kom fra, eller hvilken humanitær organisasjon de arbeidet for. Ifølge OCHA er dette det største antallet hjelpearbeidere som har blitt drept i en enkelthendelse siden borgerkrigen i landet startet for over tre år siden. Over 79 hjelpearbeidere har blitt drept siden den gang, og allerede har tolv blitt drept i 2017.

Det er også tredje gang denne måneden at hjelpearbeidere har blitt angrepet i Sør-Sudan. Flere ganger har også hjelpearbeidere blitt forsøkt ranet.

