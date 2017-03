Egeland: Jemen er på randen av hungersnød

17 millioner mennesker, eller to av tre jemenitter, vet ikke hvor de får sitt neste måltid, opplyser han.

– Mennesker dør stille i sine hjem, sier Egeland.

– Vi er vitner til at begge partene i konflikten anvender grusomme krigstaktikker mot sivile, med det resultat at sivile sulter, sier han videre.

Jemen importerer 90 prosent av maten landet trenger. Men det foreligger restriksjoner på import som gjør at landet ikke mottar tilstrekkelig mat. Som følge av krigen er dessuten både privat og offentlig sektor i ruiner. Landets økonomi har kollapset.

Hjelpeorganisasjoner kan ikke alene dekke de enorme behovene som befolkningen har, påpeker Egeland, som viser til importblokaden den saudiledede koalisjonen har pålagt landet.

Han kritiserer land som har innflytelse og mulighet til å arbeide fram mot en politisk løsning i Jemen for å være fraværende.

– FNs sikkerhetsråd har vært skammelig passive når det gjelder Jemen, sier Egeland.

– Verdens ledere er tause tilskuere til at barn dør, som om det ikke er i deres makt å gjøre noe for å forhindre lidelsene. Men denne konflikten er menneskeskapt. Enkelte styresmakter som burde jobbe hardt for å fremme fred har istedenfor helt bensin på bålet. De må insistere på en fredelig løsning på konflikten og på å holde land, sjø og flyruter inn til Jemen åpne, sier han.

