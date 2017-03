Det amerikanske forsvaret kaller dødsfallene i Mosul "tragedie"

Det amerikanske militæret tar imidlertid foreløpig ikke ansvar for dødsfallene.

–Vi undersøker hendelsen for å komme fram til nøyaktig hva som skjedde. Vi kommer til å fortsette å ta alle nødvendige steg for å unngå å ramme sivile, sa general Joseph Votel i en uttalelse søndag.

Uttalelsen kom i kjølvannet av rapporter fra lokale irakiske kilder, som hevder at over 100 sivile har blitt drept i nylige amerikanske luftangrep i Mosul. De irakiske regjeringsstyrkene sier imidlertid på sin side at det var bombefeller utplassert av IS som førte til det høye dødstallet.

Tirsdag ble det meldt at 30 sivile ble drept i et luftangrep i Raqqa fra den amerikanskledede koalisjonen.

I forrige uke skal 49 mennesker ha blitt drept da amerikanske fly bombet en landsby vest i Aleppo-provinsen i Syria. USA har ikke bekreftet de lokale kildenes anslag av drepte i noen av tilfellene.

Talsmann Joseph E. Scrocca i den amerikanskledede kommandoen i Bagdad bekreftet lørdag at USA vil etterforske anklagene i Mosul-rapporten.

