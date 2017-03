Demning i fare etter kamper i Syria

Den kurdisk-arabiske alliansen SDF, som støttes av USA, kjemper mot IS i et forsøk på å skaffe seg kontroll over Tabqa-demningen og byen Tabqa like ved, før alliansen går videre mot IS' selverklærte høyborg Raqqa.

En tekniker som er ansatt ved demningen opplyser til AFP at demningens kraftstasjon har blitt ødelagt i kampene, noe som søndag førte til at demningen måtte stenges.

– Det lar seg ikke gjøre å ordne problemet fordi det ikke er nok arbeidskraft tilgjengelig som følge av de kraftige kampene. Hvis problemet ikke blir løst, vil demningen begynne å utgjøre en fare, sier teknikeren.

IS har via sitt propaganda-talerør Amaq også advart mot konsekvensene.

– Demningen kan kollapse når som helst som følge av amerikanske luftangrep og stigende vannivå, hevder IS.

Men AFP får opplyst av en kilde ved demningen at vannivået ennå ikke har steget nevneverdig. Men det kan skje dersom demningen ikke blir operativ igjen, legger han til.

