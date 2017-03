Carrie Lam valgt til ny leder i Hongkong

Carrie Lam var på forhånd regnet som Beijings favoritt i valget. Demokratiforkjempere har avvist valget som en farse og er bekymret over at Kina nå styrker grepet rundt den tidligere britiske kolonien.

Det bor rundt 7,3 millioner innbyggere i Hongkong. Carrie Lam er valgt av en komité som består av 1.194 medlemmer. 772 av dem stemte på henne. Nærmeste motstander ble John Tsang, som regnes som en moderat rival. Han fikk i underkant av 400 stemmer.

Overtar i juli

Valget er det første i Hongkong siden protestene i 2014 der demonstranter tok til orde for frie valg, men uten å få gjennomslag for sitt krav om reformer.

Den nåværende lederen i Hongkong, Leung Chun-ying blir av opposisjonelle sett på som Beijings marionett. Han går av i juli etter fem år ved makten. Da overtar Carrie Lam, som den første kvinnelige lederen i Hongkongs historie.

Reformplan utløste protester

Lam har vært regnet som Beijings favorittkandidat til ledervalget. Hun mislikes sterkt av demokratiforkjempere etter at hun talte varmt for en Beijing-støttet reform som skulle åpne for direkte valg av ny leder fra og med i år. Men reformplanen satte som krav at Beijing måtte forhåndsgodkjenne kandidatene. Det førte til at reformen ble avvist i parlamentet i Hongkong.

Reformplanen bidro også til å utløse 2014-protestene. Masseprotester lammet deler av Hongkong i drøyt to måneder. Demonstrantene ble kjent som paraply-bevegelsen fordi mange bar gule paraplyer som ble brukt som beskyttelse mot politiets pepperspray.

