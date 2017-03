Venezuela ber FN om hjelp til å få tilgang på medisin

– Jeg har bedt om støtte fra FN til å behandle økonomiske og sosiale skader som vårt folk har blitt påført som følge av finanskrisen og det kraftige prisfallet på olje, sa Maduro på venezuelansk fjernsyn fredag.

Han forklarte ikke ytterligere, men la til at FN har ekspertisen som trengs for å gjenopprette normale forsyninger og distribusjon av legemidler til Venezuela.

Bare det å vedkjenne seg at Venezuela trenger hjelp utenfra, er et tegn på hvor dypt det kriserammede landet har falt under Maduros styre, påpeker AP.

