Tusk: Europas ledere må bevise at de kan ta vare på EU-arven

Den polske eksstatsministeren trakk de store linjene da han holdt tale på markeringen av EUs 60-årsdag i Roma lørdag.

– EU handler ikke om slagord, prosedyrer og reguleringer. Vår union er en garanti for at frihet, verdighet, demokrati og uavhengighet ikke lenger bare er våre drømmer, men vår hverdag. Jeg har selv bodd bak jernteppet mer enn halve livet mitt. Der var det forbudt bare å drømme om slike verdier, sa Tusk.

Han ba stats- og regjeringssjefene vise at de tar ansvar for EUs framtid etter brexit.

– Bevis i dag at dere er Europas ledere, og at dere kan ta vare på den store arven fra heltene som sørget for europeisk integrasjon for 60 år siden, sa Tusk.

– Europa som en politisk enhet vil enten være forent eller ikke være i det hele tatt, advarte han.

