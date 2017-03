Trump retter heller blikket mot skattereformen

Trump klarte ikke å samle Republikanerne bak seg fredag. Forliset er et prestisjenederlag for presidenten, som nå, ifølge Reuters, legger det bak seg og i stedet retter blikket mot skattereformen.

Å avskaffe og erstatte Barack Obamas såkalte Obamacare med en ny helsereform var et sentralt valgkampløfte for Trump, som har dyrket et image som den store mesteren i å hale i land avtaler. Fredag ble det klart at han ikke lyktes denne gang.

– Reformen falt igjennom på grunn av to egenskaper som har herjet Trumps presidentskap siden han ble innsatt: Inkompetanse og brutte løfter, sa Chuck Schumer, Demokratenes leder i Senatet fredag.

Skuffet

Trump jobbet hardt i forkant av avstemningen for å få republikanerne til å støtte forslaget, og han var tydelig skuffet da det viste seg å ikke være nok.

– Vi lærte mye om lojalitet. Vi lærte mye om hvordan vi samler stemmer, sa Trump til reportere.

Verken Trump eller Republikanernes flertallsleder Paul Ryan indikerte at de hadde planer om å prøve å takle helsereformen igjen i nærmeste tid. Ifølge Reuters sier Trump at han vil heller begynne å jobbe med skattereformen, en annen vanskelig reform.

Ny reform

Fredagens hendelse utløser spørsmål om Ryan vil klare å få gjennomslag for en ny stor reform i samarbeid med vanskelige republikanske lovgivere.

– Jeg skal være ærlig og si at dette er en skuffende dag for oss. Å gjøre dette er vanskelig, sa Ryan i en pressekonferanse fredag. Han la til at republikanerne opplever «voksesmerter» etter å ha gått fra å være et opposisjonsparti til et regjerende parti.

–Obamacare er loven. Vi kommer til å leve med ordningen i nærmeste fremtid, fortsetter Ryan.

Styreformann Kevin Brady i Representantenes hus skattekomité sier de nå retter blikket mot skattereformen og godkjenning lovforslag før sommeren.

– Vi skal jobbe med administrasjonen for å få dette gjennomført, sier han.

Trump har vært uklar om hans egentlige tanker rundt skattereformens mest problematiske del, forslaget om grenseskatt som vil senke skatten på eksport og øke den på import.

