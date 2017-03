To siktet for å ha forsynt Orly-angriper med våpen

De to siktede er 30 og 43 år gamle. Siktelsene ble tatt ut fredag, og de er nå varetektsfengslet, opplyser en kilde i fransk rettsvesen.

De to ble pågrepet tirsdag, mistenkt for å ha forsynt Ziyed Ben Belgacem med våpenet han brukte under angrepet lørdag 18. mars.

Han var utstyrt med en revolver som han brukte til å true til seg et automatgevær fra en soldat på flyplassen. Belgacem ble skutt og drept før han rakk å påføre andre skade.

Belgacem var påvirket av kokain, cannabis og alkohol under angrepet, viser obduksjonen. Det er ikke kjent at han hadde tilknytning til noen ytterliggående gruppe.

(©NTB)