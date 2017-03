SOHR: 16 sivile drept i luftangrep nær Damaskus

– 16 sivile, blant dem et barn, ble drept og rundt 50 andre såret i luftangrepet som rammet hovedgata i byen Hammuriyeh, sier London-baserte Syrian Observatory for Human Rights' leder Rami Abdulrahman.

Hammuriyeh ligger i opprørsbastionen Øst-Ghouta, like utenfor den østlige delen av Damaskus. Det er så langt ikke kjent hvem som sto bak luftangrepet, opplyser Abdulrahman, som legger til at det høye antall sårede tilsier at dødstallet kan stige.

(©NTB)