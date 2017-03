"Rockestjernen" pave Frans holdt messe for en million i Milano

Paven startet sitt første besøk i den norditalienske storbyen med hjemmebesøk hos tre familier i en bydel med flere lavinntektsfamilier. Sist Milano hadde pavebesøk var i 2012.

Pave Frans reiste deretter videre til hjertet av Milano for å møte lokale geistlige i byens katedral, hvor han svarte på spørsmål fra prester, nonner og diakoner, før han velsignet de oppmøtte på plassen utenfor.

Politiet tvitret at over 20.000 hadde samlet seg på plassen foran katedralen for å se paven. Turen gikk så videre til San Vittore-fengselet, hvor han spiste lunsj med 100 innsatte.

Videre på programmet fulgte en messe i Monza-parken nord for Milano. Over én million troende møtte opp til den religiøse sammenkomsten.

Paven rundet av dagen med å rulle inn på fotballstadion San Siro i sin "popemobile", hvor han ble møtt av 80.000 jublende unge fra bispedømmet i Milano og familiene deres.

Italienske medier omtaler paven som "en rockestjerne", på bakgrunn av de store menneskemengdene som møter opp når han reiser.

