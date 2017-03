Over 40 politimenn drept i Kongo

Medlemmer av Kamuina Nsapu-militsen angrep fredag en kolonne med to politikjøretøy, sier lederen av provinsforsamlingen i Kasai, François Kalamba. Flere av politimennene ble halshugget, mens andre skal ha blitt skutt.

Seks politimenn ble frigitt av militsen etter at det ble klart at de snakket et lokalt språk, ifølge Kalamba. Angriperne stjal med seg våpen og ammunisjon.

Provinsguvernøren sier en etterforskning av angrepet er satt i gang.

Kamuina Nsapu-militsen kjemper mot det de selv omtaler som "urettferdig politisk dominans" i Kasai-provinsen. Gruppa har trappet opp angrepene på sikkerhetsstyrker etter at militsens leder ble drept av kongolesisk politi i august i fjor.

Mer enn 400 personer er drept og over 200.000 er internt fordrevne siden kampene mellom militsen og regjeringsstyrkene startet i august, ifølge FN.

