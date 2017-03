Merkel: Europa må løse flyktningkrisen i fellesskap

I et samfunn basert på solidaritet, må hver enkelt part bidra i henhold til sine evner, uttaler Merkel i intervjuet med Tg1.

Hun mener det har blitt oppnådd store framskritt de siste to årene, men legger til at mye gjenstår.

Merkel sier hun har latt seg inspirere av pave Frans' nylige uttalelser. Paven møtte fredag ledere fra de 27 EU-landene i forkant av lørdagens EU-toppmøte der man feirer 60-årsjubileet for Romatraktaten.

Solidaritet er "den mest effektive motgiften for å bekjempe moderne utgaver av populisme, sa paven, som tok til orde for at EU må stå samlet og satse på utvikling, jobbmarked, et anstendig lønnsnivå og verdige boforhold for alle.

(©NTB)