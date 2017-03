Mørklagte landemerker for en lysere framtid

Flere millioner av mennesker i rundt 170 land ventes å ta del i Earth Hour, som lørdag arrangeres for tiende år på rad.

– Hvert år skrur millioner verden over av bryteren for å belyse nødvendigheten av å handle for klimaet, heter det på de offisielle nettsidene for arrangementet.

Arrangementet, som opprinnelig startet i Sydney, har utviklet seg til å bli en verdensomspennende klimakampanje.

WWF organiserer Earth Hour, og koordinator Siddarth Das sier store steg er tatt siden 2007.

– Vi startet Earth Hour i 2007 for å vise ledere at klimaendringer er et tema folk bryr seg om, sier Das.

Fra et mørklagt operahus i Sydney fortsatte Earth Hour vestover gjennom Asia, hvor flere høyhus i Hongkong ble mørklagt.

Lysene i Eiffeltårnet i Paris ble skrudd av i fem minutter, mens Big Ben og Parlamentet i London var blant 270 mørklagte britiske landemerker.

