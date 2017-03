Irak tar en pause i offensiven mot IS i Mosul

Det amerikanske militæret bekreftet lørdag at amerikanske fly sto bak et luftangrep mot et IS-kontrollert område i den beleirede irakiske byen Mosul, skriver Reuters.

Hendelsen fant sted 17. mars, men nøyaktig hva som skjedde er fortsatt uklart. Antall drepte er så langt ikke bekreftet, og i en uttalelse lørdag fra den amerikanskledede koalisjonen mot IS sies det ikke noe om omfanget av sivile tap i det nevnte luftangrepet.

Lørdag ettermiddag opplyste en talsmann for de irakiske sikkerhetsstyrkene at det blir tatt en pause i offensiven mot den ytterliggående islamistgruppa IS på grunn av store sivile tap.

– De store sivile tapene i gamlebyen tvinger oss til å stanse operasjoner og revurdere planene våre, sier en talsmann for det statlige irakiske politiet.

Etterforsker

– Koalisjonen respekterer menneskeliv, noe som er grunnen til at vi bistår våre irakiske partnere i deres kamp for å frigjøre landet sitt fra IS, heter det i uttalelsen fra koalisjonen.

Den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM, som overser amerikanske militæroperasjoner i Midtøsten, bekreftet lørdag at en innledende gjennomgang av angrepsinformasjon kan tyde på at fly fra den USA-ledede koalisjonen traff IS-soldater og materiell "i et område som svarer med påstander om sivile tap" den 17. mars.

CENTCOM har startet en etterforskning for å oppklare hva som skjedde, og for å finne ut om påstandene om sivile tap stemmer.

– Sjokkert

FN har uttrykt bekymring over meldingene om at opptil 200 sivile er drept i luftangrep i Mosul de siste dagene.

– Vi er sjokkert over dette forferdelige tapet av menneskeliv, sier FNs humanitære koordinator for Irak, Lisa Grande.

Det har ikke latt seg gjøre å få bekreftet antall drepte, melder nyhetsbyrået AFP.

En representant for Verdens helseorganisasjon (WHO) i Irak sier at slik de forstår det, så var det en hendelse, og de har jobbet med lokale helseaktører som har bekreftet at flere enn 100 personer er døde.

(©NTB)