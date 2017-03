FN dokumenterer voldtekt og drap på barn i Sudan

Rapporten ble offentliggjort sent fredag kveld etter å ha blitt overlevert til FNs sikkerhetsråd. Rapporten dekker perioden fra mars 2011 til desember 2016 og dokumenterer omfattende brudd på barns rettigheter i delstatene Darfur, Sør-Kurdufan, Den blå Nilen og Abyei.

FN har dokumentert drap på 519 barn, blant dem 369 i Darfur, og vold mot 780 barn, blant dem 602 i Darfur. Dødsfallene og skadene har i hovedsak oppstått som følge av krigshandlinger, inkludert luftangrep, mellom regjeringsstyrker og opprørere.

FN dokumenterer videre 335 tilfeller der barn ned i 13-årsalderen har blitt rekruttert som barnesoldater og annen støtte for hæren eller opprørsgrupper. Mesteparten av rekrutteringen har skjedd i Sør-Kurdufan, Den blå Nilen og Abyei, som ligger langs grensen mot Sør-Sudan i den første fasen av konflikten. Noen ganger har også barn blitt rekruttert av væpnede grupper som har krysset grensen fra Sør-Sudan.

Seksuelle overgrep fremheves som spesielt bekymringsfullt i Darfur, der det er dokumentert 372 tilfeller av voldtekt mot barn. Flesteparten av ofrene ble voldtatt mens landsbyene de bodde i ble angrepet, eller mens barna var ute for å hente mat og vann nær leirer for sivile drevet på flukt. Mange av overgriperne tilhørte regjeringsstyrkene.

Sudan har siden styrket lovverket for å beskytte barn, og lanserte en handlingsplan i mars 2016.

– Jeg oppfordrer regjeringen til å fortsette arbeidet med å implementere denne planen fullt ut, og til å vurdere å styrke registrering av nyfødte i konfliktfylte områder som et tiltak for å sikre gode rutiner for å verifisere alder og som preventivt tiltak, sier FNs spesialutsending Leila Zerrougui.

