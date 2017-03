Voronenkovs attentatmann var ukrainsk ekssoldat

Voronenkov hadde en livvakt fra den ukrainske sikkerhetstjenesten da han forlot Premier Palace Hotel i Kiev torsdag morgen. Livvakten skjøt og såret attentatmannen, som døde på sykehuset noen timer senere.

– Voronenkov var under beskyttelse av en av Ukrainas spesialstyrker. Livvakten ble også såret, men greide å skyte drapsmannen, opplyser Ukrainas riksadvokat Jurij Lutsenko til ukrainske medier.

Ukrainske myndigheter har ikke oppgitt attentatmannens identitet, men ifølge flere medier i landet ble det funnet id-papirer som identifiserer ham som en 29 år gammel ukrainer med bakgrunn fra landets nasjonalgarde.

– Leiemorder

Han skal ha tjenestegjort i nasjonalgarden fram til august i fjor, og sikkerhetskilder i Ukraina er overbevist om at han var hyret som leiemorder av Russland.

– Det var ikke tilfeldig at russisk etterretning bruke ham som leiemorder, sier en kilde til nyhetsbyrået Ukrainskij Novynij.

Mannen skal ha vært ettersøkt for hvitvasking og annen økonomisk kriminalitet og benyttet en Tokarev-pistol under attentatet mot Voronenkov.

Pistoler av denne typen har vært standardvåpen i en rekke tidligere sovjetstater siden andre verdenskrig, og våpenvalget i seg selv sier derfor ingenting om mannens identitet eller hvem han eventuelt utførte drapet for.

Ifølge Lutsenko hadde han også en eller flere medskyldig som kjørte ham til Premier Palace Hotel før attentatet, men disse unnslapp, og det er ikke kjent hvem de var.

Kreml-kritiker

45 år gamle Voronenkov, som tidligere var en del av kommunistfraksjonen i den russiske nasjonalforsamlingen, flyktet i eksil til Ukraina i 2016, sammen med kona Maria Maksakova som også var folkevalgt.

De to ble innvilget ukrainsk statsborgerskap og har siden markert seg som skarpe kritikere av Kreml.

Voronenkov ble også regnet som et nøkkelvitne i rettssaken ukrainske myndigheter har reist mot landets tidligere president Viktor Janukovitsj, som ble styrtet i 2014.

En talsmann for president Vladimir Putin kaller påstanden om at Russland sto bak attentatet for "absurd".

– Vi håper at drapsmannen og eventuelt de som sto bak, blir avslørt, sa Dmitrij Peskov torsdag.

(©NTB)